Бериша: Адиев — сильный тренер, он справится с совмещением в «Ахмате» и сборной Казахстана

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша высказался на тему совмещения поста главного тренера Магомедом Адиевым в грозненском клубе и сборной Казахстана. По мнению футболиста, Адиев — сильный человек и специалист, поэтому у него не возникнет проблем с совмещением двух ответственных должностей.

«Работа Адиева в «Ахмате» станет отличным опытом и для команды, и для тренера. Он играл здесь, выигрывал Кубок. Я думаю, у него будет отличный период работы здесь.

Не думаю, что будут сложности из-за того, что он совмещает посты в «Ахмате» и сборной Казахстана. Тренер сборной России ведь тоже работает в «Ростове». То, что Казахстан играет в международных турнирах, не должно стать проблемой. Он сильный человек и тренер, он справится», — приводит слова Бериши Metaratings.

Напомним, Адиев был назначен на должность главного тренера «Ахмата» в начале нынешнего месяца. 20 апреля, в матче 25-го тура чемпионата России грозненский клуб обыграл ЦСКА со счётом 2:1. «Ахмат» набрал 23 очка и на данный момент занимает 14-е место.