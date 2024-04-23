Глушаков: Гурцкая никто и звать его никак, для меня он умер, его знают по аферам

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков высказался о футбольном агенте Тимуре Гурцкая.

«Я вообще про него не хочу говорить. Никто и звать его никак, не хочу. Вообще просто такой персонаж, всё. Для меня он умер просто как человек, как личность, и всё. Зачем мне с ним общаться? Грязный человек. Зачем мне с ним общаться? Всё, что он говорит, всю грязь вот эту, она вся не соответствует уровню. Везде он агент. Везде он то Николича агент, то того агент. Его знают там по каким-то аферам.

Готов ли им (Марко Трабукки и Тимуру Гурцкая. – Прим. «Чемпионата») руку пожать? Нет, конечно. Зачем это мне надо? Просто люди, во-первых, непонятно себя вели. Во-вторых, жадные до денег. Они хотели на моём трансфере что-то заработать. Хотя они вообще не причастны были ко мне и «Спартаку», — сказал Глушаков в новом видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.