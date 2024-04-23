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«Педро слишком высоко поднял планку». Радимов — об игре 18-летнего форварда «Зенита»

«Педро слишком высоко поднял планку». Радимов — об игре 18-летнего форварда «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями об игре 18-летнего нападающего сине-бело-голубых Педро.

«В том возрасте, в котором сейчас находится Педро, в 18 лет, так стабильно, сразу в каждом матче забивать по два мяча тоже, извините меня, нельзя… Просто слишком высоко поднял планку, скажем так.

Замена в перерыве матча с «Оренбургом» не ударит по его самолюбию? Он уже давно в мужском футболе, поэтому я не думаю, что здесь будет удар какой-то или что-то такое. Здесь профессиональный футбол, тут никуда не денешься», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

18-летний левый вингер Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в феврале 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 9 млн. В восьми матчах во всех турнирах в составе сине-бело-голубых футболист отметился тремя голами, в том числе оформив дубль в выездном матче Кубка России с московским «Спартаком» (2:1).

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