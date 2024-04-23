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«Ваша реакция — позор». Тен Хаг — о критике игры «Юнайтед» в матче с «Ковентри»

«Ваша реакция — позор». Тен Хаг — о критике игры «Юнайтед» в матче с «Ковентри»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, не считает ли он позорным то, как его команда вышла в финал Кубка Англии. Напомним, в полуфинале «красные дьяволы» играли с «Ковентри Сити». По ходу встречи манкунианцы побеждали со счётом 3:0, однако сопернику удалось сравнять счёт. «Манчестер Юнайтед» одержал победу в послематчевой серии пенальти (4:2).

Кубок Англии . 1/2 финала
21 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
3 : 3
2 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мактоминей – 23'     0:2 Магуайр – 45+1'     0:3 Фернандеш – 58'     1:3 Симмс – 71'     2:3 О'Харе – 79'     3:3 Райт – 90+5'    

«Реакция и комментарии [СМИ] после игры с «Ковентри» — вот это был позор. Подобное было неправильным с вашей стороны. Главное в футболе — это результаты. Мы вышли в финал и заслужили это не только этой игрой, но и другими матчами», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 25 мая.

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