«Ваша реакция — позор». Тен Хаг — о критике игры «Юнайтед» в матче с «Ковентри»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, не считает ли он позорным то, как его команда вышла в финал Кубка Англии. Напомним, в полуфинале «красные дьяволы» играли с «Ковентри Сити». По ходу встречи манкунианцы побеждали со счётом 3:0, однако сопернику удалось сравнять счёт. «Манчестер Юнайтед» одержал победу в послематчевой серии пенальти (4:2).

«Реакция и комментарии [СМИ] после игры с «Ковентри» — вот это был позор. Подобное было неправильным с вашей стороны. Главное в футболе — это результаты. Мы вышли в финал и заслужили это не только этой игрой, но и другими матчами», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 25 мая.