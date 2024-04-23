«Ваша реакция — позор». Тен Хаг — о критике игры «Юнайтед» в матче с «Ковентри»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, не считает ли он позорным то, как его команда вышла в финал Кубка Англии. Напомним, в полуфинале «красные дьяволы» играли с «Ковентри Сити». По ходу встречи манкунианцы побеждали со счётом 3:0, однако сопернику удалось сравнять счёт. «Манчестер Юнайтед» одержал победу в послематчевой серии пенальти (4:2).
«Реакция и комментарии [СМИ] после игры с «Ковентри» — вот это был позор. Подобное было неправильным с вашей стороны. Главное в футболе — это результаты. Мы вышли в финал и заслужили это не только этой игрой, но и другими матчами», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 25 мая.
- 23 апреля 2024
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