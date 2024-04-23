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Окружение Араухо может убедить уругвайца покинуть «Барселону»

Окружение Араухо может убедить уругвайца покинуть «Барселону»
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25-летний центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо может сменить команду грядущим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, окружение Араухо недовольно новым контрактом, который клуб предлагает Рональду. Люди, находящиеся рядом с уругвайцем, могут убедить игрока сменить клубную прописку.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что каталонская команда готова продать Рональда Араухо в следующее трансферное окно, если за защитника предложат минимум € 80 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, действующее трудовое соглашение Рональда Араухо с каталонской «Барселоной» рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 70 млн.

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