Глушаков объяснил, почему возникло мнение, что Пилипчук сильнее как тренер, чем Каррера

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о том, почему могли возникнуть разговоры, что Роман Пилипчук, являвшийся помощником бывшего наставника красно-белых Массимо Карреры, является более сильным тренером, чем итальянский специалист.

«Расскажу одну историю, думаю, оттуда пошло. Пилипчук заболел перед одной из игр, а мы всегда перед матчами разбирали соперника, говорили, как будем действовать. Пилипчук заболел, Каррера встал и ничего не смог объяснить. Все поплыли и не смогли понять, что происходит. Вроде бы главный тренер, а он не мог связать двух слов, правильно объяснить, как будем действовать и играть. Мы зашли в раздевалку и говорим: «Что это было? Он вообще понимает футбол?»

В совокупности была команда, у них [у тренерского штаба] была своя команда. Не нужно было привозить горнолыжников. Сколько травм было, шесть или девять? Привезли из Италии своих специалистов.

Мы на каком месте были, на девятом? Это не команда плохо играла после чемпионского сезона, а из-за физподготовки, травм. В совокупности, виноваты все», — сказал Глушаков в новом видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Пилипчук работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.