Глушаков рассказал, кто должен возглавить «Спартак» после ухода Абаскаля

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о том, кто должен возглавить красно-белых после увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

«Сколько интервью Карпина слышал, у него нет особого желания. Его в «Ростове» и в сборной все устраивает, всё хорошо. Хотелось бы поставить русского специалиста со спартаковским духом, духом победителя. В консультанты можно было бы взять Олега Ивановича [Романцева], потому что для него «Спартак» — это всё, он выиграл много титулов.

Я бы даже Тихонова попробовал. Если он сейчас будет прогрессировать в «Енисее», можно было бы его попробовать», – сказал Глушаков в новом видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.