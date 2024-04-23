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Денис Глушаков рассказал, сколько денег он тратит в месяц

Денис Глушаков рассказал, сколько денег он тратит в месяц
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, сколько денежных средств он тратит в месяц.

— Некоторые игроки пишут, что тратят в месяц 150 тыс. рублей.

— Это враньё, 150 у меня только на памперсы дочке уходит (смеётся). Это я шучу. Сколько выходит налогов, бензина, коммунальные, дети, садики, школа, много же уходит. Это пыль в глаза простым людям.

— Сколько ты тратишь в месяц, больше миллиона?

— Думаю, да. У меня большая семья, трое детей, жена красивая. Честно, не знаю [сколько трачу]. Хочу взять какой-то месяц и посчитать, но у меня всегда какая-то суета, заботы, и потом мне не до этого», — сказал Глушаков в новом видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, на текущий момент 37-летний футболист выступает в составе армянского «Урарту». За «Спартак» Глушаков выступал с 2013 по 2019 год. За этот период он принял участие в 172 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 10 результативными передачами.

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