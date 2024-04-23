«Не по понятиям я ушёл». Денис Глушаков рассказал, вернётся ли он в «Спартак»

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о своём потенциальном возвращении в московский клуб.

«Мне хотелось бы вернуться, думаю, что в любом случае вернусь. Сколько «Спартак» не выигрывал чемпионство? Мы выиграли. Неправильно, не по понятиям я ушёл из «Спартака». Пока они ничего не могут выиграть, нужно возвращаться (смеётся)», — сказал Глушаков в новом видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, на текущий момент 37-летний футболист выступает в составе армянского «Урарту». За «Спартак» Глушаков выступал с 2013 по 2019 год. За этот период он принял участие в 172 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 10 результативными передачами.