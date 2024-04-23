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Луис Энрике — журналистам: вы шли на рекорд, но всё равно спросили меня о Мбаппе

Луис Энрике — журналистам: вы шли на рекорд, но всё равно спросили меня о Мбаппе
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике саркастично ответил на вопрос журналиста о будущем нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе, заданный в конце пресс-конференции перед матчем 29-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (24 апреля).

Франция - Лига 1 . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Только что вы были близки к тому, чтобы установить рекорд, ведь это была первая пресс-конференция, на которой меня никто не спрашивал о Кики (прозвище Килиана Мбаппе. — Прим. «Чемпионата»). Вы действительно установили рекорд, но всё равно задали этот вопрос. Я не могу вам ответить. Когда Кики выступит публично, я сделаю то же самое», — приводит слова Энрике Sport.es.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что нападающий сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

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