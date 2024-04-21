Килиан Мбаппе нарушил обещание, которое дал президенту «ПСЖ» — Footmercato

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи разозлился на нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, Мбаппе в августе пообещал Аль-Хелаифи продлить контракт с «ПСЖ». Однако, французский форвард с большой долей вероятности покинет парижан в летнее трансферное окно и продолжит карьеру в «Реале», чем вызвал гнев у президента «ПСЖ».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 9 результативных передач.

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»