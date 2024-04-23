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Чалханоглу — президенту «Интера»: чашка кофе стоит дороже, чем мы с Тюрамом

Чалханоглу — президенту «Интера»: чашка кофе стоит дороже, чем мы с Тюрамом
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Атакующий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу, а также нападающий «нерадзурри» Маркус Тюрам провели в социальной сети прямую трансляцию с президентом миланского клуба Стивеном Чжаном, на которой в ироничной манере высказались о стоимости, за которую они были куплены.

Тюрам. Президент, вы получили нас за €0!

Чалханоглу. Чашка кофе стоит дороже, чем мы с Тюрамом (смеётся).

Тюрам. Мы должны получить свой подарок.

Чжан: Я знал, что этот прямой эфир был ошибкой (улыбается).

Напомним, Чалханоглу присоединился к «Интеру» летом 2021 года в качестве свободного агента. До этого турецкий футболист выступал за «Милан». В свою очередь, Тюрам присоединился к «нерадзурри» минувшим летом, также на правах свободного агента.

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