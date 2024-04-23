Арсен Венгер: Хави слишком рано объявил о своём уходе

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался относительно решения испанского специалиста Хави покинуть «Барселону» по окончании нынешнего сезона.

«Я думаю, что Хави проделал очень хорошую работу в «Барселоне». На мой взгляд, он объявил о своём уходе слишком рано. Им не повезло ни с «ПСЖ», ни с «Реалом», но они показали, что прогрессируют и становятся более сплочёнными. Учитывая возраст игроков, они точно могут стать сильнее. Вот почему я хотел бы, чтобы Хави остался», — приводит слова Венгера Sport.es.

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Напомним, Хави объявил о решении покинуть каталонский клуб в конце минувшего января. С того момента испанский тренер не раз подтверждал, что его мнение на этот счёт не изменилось.