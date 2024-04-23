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«Реал» хочет продлить контракт с Васкесом — Relevo

«Реал» хочет продлить контракт с Васкесом — Relevo
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Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с ветераном команды Лукасом Васкесом. Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, переговоры с 32-летним защитником о пролонгации действующего соглашения начнутся на этой неделе. При этом неизвестно, на какой срок мадридская команда хочет продлить испанского игрока.

Отметим, что Васкес находится в системе мадридского «Реала» с 2007 года. Защитник завоевал со «сливочными» 17 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов УЕФА.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Лукас Васкес провёл за мадридский «Реал» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

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