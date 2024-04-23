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«Лацио» — «Ювентус»: туринцы уступают после первого тайма с разницей в один мяч

В эти минуты проходит ответный полуфинальный матч Кубка Италии по футболу между римским «Лацио» и туринским «Ювентусом». Встреча проводится в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. После первого тайма счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте матча римская команда усилиями Валентина Кастельяноса вышла вперёд.

Первый матч 1/2 финала Кубка Италии по футболу между туринским «Ювентусом» и римским «Лацио» состоялся 2 апреля. Игра закончилась победой чёрно-белых со счётом 2:0.

В нынешнем сезоне эти команды дважды встречались в рамках чемпионата Италии по футболу. В первом круге «Ювентус» одержал победу со счётом 3:1. Во втором круге сильнее оказался «Лацио» – 1:0.

Напомним, вторую путёвку в финал Кубка Италии разыграют «Аталанта» и «Фиорентина». «Фиалки» в первом матче одержали победу со счётом 1:0. Ответная игра состоится 24 апреля.