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«Аль-Хиляль» вылетел из азиатской ЛЧ на стадии 1/2 финала

«Аль-Хиляль» вылетел из азиатской ЛЧ на стадии 1/2 финала
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23 апреля 2024 года состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов АФК между саудовским «Аль-Хилялем» и арабским «Аль-Айном». Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/2 финала. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
2 : 1
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
1:0 Невеш – 4'     1:1 Эрик – 12'     2:1 Аль-Давсари – 51'    

На четвёртой минуте Рубен Невеш реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд. На 12-й минуте «Аль-Айн» усилиями Эрика восстановил равновесие на табло. На 51-й минуте Салем Аль-Давсари забил победный гол «Аль-Хиляля».

Первый полуфинальной матч между этими командами состоялся 17 апреля. Тогда арабский «Аль-Айн» на своём поле одержал победу со счётом 4:2. Таким образом, по сумме двух встреч саудовский «Аль-Хиляль» вылетел из Лиги чемпионов АФК.

«Аль-Айн» сыграет в финале турнира с победителем пары «Ульсан Хёндэ» – «Иокогама Ф. Маринос».

Турнирная сетка Лиги чемпионов АФК
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