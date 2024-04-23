«Аль-Хиляль» вылетел из азиатской ЛЧ на стадии 1/2 финала

23 апреля 2024 года состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов АФК между саудовским «Аль-Хилялем» и арабским «Аль-Айном». Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

На четвёртой минуте Рубен Невеш реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд. На 12-й минуте «Аль-Айн» усилиями Эрика восстановил равновесие на табло. На 51-й минуте Салем Аль-Давсари забил победный гол «Аль-Хиляля».

Первый полуфинальной матч между этими командами состоялся 17 апреля. Тогда арабский «Аль-Айн» на своём поле одержал победу со счётом 4:2. Таким образом, по сумме двух встреч саудовский «Аль-Хиляль» вылетел из Лиги чемпионов АФК.

«Аль-Айн» сыграет в финале турнира с победителем пары «Ульсан Хёндэ» – «Иокогама Ф. Маринос».