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«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, победив по сумме двух встреч «Лацио»

23 апреля состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Италии по футболу между римским «Лацио» и туринским «Ювентусом». Встреча проводилась в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 12-й минуте матча римская команда усилиями Валентина Кастельяноса вышла вперёд.

На 49-й минуте Кастельянос оформил дубль.

На 83-й минуте Аркадиуш Милик сократил отставание гостей в счёте до минимума.

Первый матч 1/2 финала Кубка Италии по футболу между туринским «Ювентусом» и римским «Лацио» состоялся 2 апреля. Игра закончилась победой чёрно-белых со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Ювентус» вышел в финал турнира.

Напомним, вторую путёвку в финал Кубка Италии разыграют «Аталанта» и «Фиорентина». «Фиалки» в первом матче одержали победу со счётом 1:0. Ответная игра состоится 24 апреля.