Тренер «Челси» — о 0:5 от «Арсенала»: возможно, мы не были свежи после «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о причинах разгромного выездного поражения от лондонского «Арсенала» (0:5) в матче 29-го тура АПЛ.

«Мы действительно хорошо сыграли против «Манчестер Сити», это была фантастическая игра. Но тремя днями позже мы оказались неконкурентоспособными. Возможно, мы не были свежи. Несправедливо говорить об игроках, которых нам не хватает. С начала сезона мы недосчитывались стольких игроков каждую неделю», — приводит слова Почеттино BBC.

23 апреля «Челси» потерпел разгромное поражение со счётом 0:5 в выездном лондонском дерби с «Арсеналом» в рамках 29-го тура АПЛ. Тремя днями ранее, 20 апреля, «синие» уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:1 в матче 1/2 финала Кубка Англии, который прошёл на стадионе «Уэмбли».