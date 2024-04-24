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Тренер «Челси» — о 0:5 от «Арсенала»: возможно, мы не были свежи после «Манчестер Сити»

Тренер «Челси» — о 0:5 от «Арсенала»: возможно, мы не были свежи после «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о причинах разгромного выездного поражения от лондонского «Арсенала» (0:5) в матче 29-го тура АПЛ.

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Челси
Лондон
1:0 Троссард – 4'     2:0 Уайт – 52'     3:0 Хаверц – 57'     4:0 Хаверц – 65'     5:0 Уайт – 70'    

«Мы действительно хорошо сыграли против «Манчестер Сити», это была фантастическая игра. Но тремя днями позже мы оказались неконкурентоспособными. Возможно, мы не были свежи. Несправедливо говорить об игроках, которых нам не хватает. С начала сезона мы недосчитывались стольких игроков каждую неделю», — приводит слова Почеттино BBC.

Кубок Англии . 1/2 финала
20 апреля 2024, суббота. 19:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Б. Силва – 84'    

23 апреля «Челси» потерпел разгромное поражение со счётом 0:5 в выездном лондонском дерби с «Арсеналом» в рамках 29-го тура АПЛ. Тремя днями ранее, 20 апреля, «синие» уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:1 в матче 1/2 финала Кубка Англии, который прошёл на стадионе «Уэмбли».

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