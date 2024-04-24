«Челси» сдался после третьего гола». Почеттино – о разгроме в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о разгромном поражении «Арсеналу» со счётом 0:5 в игре 29-го тура английской Премьер-лиги.

«После того, как мы пропустили гол, думаю, что команда были слишком мягкой. Я очень разочарован началом матча, потому что у нас должна была быть энергия. В перерыве мы говорили о том, чтобы начать по-другому второй тайм. Но мы начали очень плохо. Мы сдались, когда пропустили третий гол. Игрокам было тяжело продолжать игру после этого эпизода», – приводит слова Почеттино BBC.

После 34 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 77 очков и занимает первое место. После 32 игр в английской Премьер-лиге «Челси» заработал 47 очков и располагается на девятой строчке.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: