Конор Галлахер прокомментировал разгромное поражение от «Арсенала»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер высказался о разгроме от лондонского «Арсенала» (0:5) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Мы однозначно стараемся. Я знаю, насколько это важно для всех парней. У нас очень молодая команда, у которой не так много опыта в Премьер-лиге.

У нас было много взлётов и падений, и мы прибавляем как команда, чтобы выйти на следующий уровень, но сегодня был один из тех дней, когда мы и близко не были к этому. Посмотрим, что можно улучшить в игре, чтобы двигаться вперёд», – приводит слова Галлахера BBC.

После 32 туров «Челси» занимает девятое место с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков).

Следующий матч «Челси» проведёт в гостях с «Астон Виллой». Встреча на стадионе «Вилла Парк» состоится 27 апреля в 22:00 мск.

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