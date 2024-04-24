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Конор Галлахер прокомментировал разгромное поражение от «Арсенала»

Конор Галлахер прокомментировал разгромное поражение от «Арсенала»
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер высказался о разгроме от лондонского «Арсенала» (0:5) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Челси
Лондон
1:0 Троссард – 4'     2:0 Уайт – 52'     3:0 Хаверц – 57'     4:0 Хаверц – 65'     5:0 Уайт – 70'    

«Мы однозначно стараемся. Я знаю, насколько это важно для всех парней. У нас очень молодая команда, у которой не так много опыта в Премьер-лиге.

У нас было много взлётов и падений, и мы прибавляем как команда, чтобы выйти на следующий уровень, но сегодня был один из тех дней, когда мы и близко не были к этому. Посмотрим, что можно улучшить в игре, чтобы двигаться вперёд», – приводит слова Галлахера BBC.

После 32 туров «Челси» занимает девятое место с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков).

Следующий матч «Челси» проведёт в гостях с «Астон Виллой». Встреча на стадионе «Вилла Парк» состоится 27 апреля в 22:00 мск.

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