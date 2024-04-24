Adidas станет новым экипировщиком «Ливерпуля» с сезона-2025/2026, сообщает Sport Business.

По информации источника, немецкая компания выиграла тендер и будет сотрудничать с мерсисайдцами до сезона-2029-2030.

Также сообщается, что главными конкурентами были Nike и Puma, которые тоже были заинтересованы в сотрудничестве с «Ливерпулем».

Nike является поставщиком экипировки для команды Юргена Клоппа с сезона-2020/2021. Сделка состоялась после судебного разбирательства клуба с действующим на тот момент поставщиком New Balance.

После 33 туров «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 74 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков).

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт в гостях с «Эвертоном». Встреча состоится сегодня, 24 апреля, в 22:00 мск.