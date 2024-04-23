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«Ливерпуль» провёл переговоры с главным тренером «Лилля» Фонсекой — Anfield Watch

«Ливерпуль» провёл переговоры с главным тренером «Лилля» Фонсекой — Anfield Watch
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Главный тренер французского «Лилля» Паулу Фонсека является одним из кандидатов на замену Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Об этом сообщает Anfield Watch.

По информации источника, руководство мерсисайдского клуба восхищено успехами португальского тренера во французском чемпионате и уже провело неофициальные переговоры с Фонсекой касательно возможного назначения на пост главного тренера после ухода Юргана Клоппа этим летом. Отмечается, что при этом вариант с приглашением наставника португальского «Спортинга» Рубена Аморима на фоне его переговоров с «Вест Хэмом» находится под вопросом.

С начала тренерской карьеры Паулу Фонсека успел поработать с рядом португальских клубов, включая «Порту», а также был главным тренером украинского «Шахтёра» и итальянской «Ромы». Французским «Лиллем» он руководит с 2022 года.

Под руководством Фонсеки французская команда с 52 набранными очками после 29 матчей находится на четвёртой строчке нынешнего сезона Лиги 1.

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