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«Зенит» — «Рубин»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Рубин»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Страна». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне чемпионата России команды встречались в 8-м туре. «Зенит» разгромил «Рубин» в Казани со счётом 3:0.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Рубин» располагается на девятой строчке, заработав 33 очка.

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