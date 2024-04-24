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«Краснодар» — «Балтика»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Краснодар» — «Балтика»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне чемпионата России команды встречались в 12-м туре. «Балтика» и «Краснодар» в Калининграде сыграли вничью со счётом 2:2.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 46 очков за 24 матча. «Балтика» располагается на 14-й строчке, заработав 23 очка. На первом месте находится «Зенит» (50).

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