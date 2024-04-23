Такой зарубы за выживание в РПЛ не было давно. У кого какие шансы?

Удивительно, но никто не хочет в Первую лигу. Мы помним примеры прошлых лет, когда как минимум одна команда быстро опускалась на последнее место в РПЛ и уже к зиме были понятны её перспективы. Они не усиливали состав, спокойно относились к поражениям и просто ждали неминуемого. Сейчас же — какая-то аномалия.

Перед стартом весны казалось, что вопрос с главными кандидатами на вылет решён — «Балтика» и «Сочи» болтались внизу без особых перспектив. И как же быстро всё изменилось. Интересная игра калининградцев наконец-то стала давать результат, а сочинцы перелопатили состав, пригласили нового тренера. Итог — ни одного поражения весной. Хоть и по-прежнему последнее место.

Кто на вылет?

Сейчас 15-е и 16-е места у «Ахмата» и «Сочи» соответственно. Для грозненцев это место — особенный шок, ведь ещё перед зимней паузой они были 13-ми и с четырёхочковым преимуществом от зоны вылета. Понятно, что без куражной игры, но мало кто ожидал, что весной всё будет настолько плохо. Сначала «Ахмат» выиграл, но потом уж очень резко полетел вниз. Не помогла смена главного тренера — при Адиеве, который экстренно возглавил команду после ухода Ромащенко, мало что изменилось. В первое время точно — два поражения, в том числе 1:7 от «Балтики». Потом игра с ЦСКА, где соперник повёл, но последние 15 минут дали надежду. «Ахмат» неожиданно вырвал победу, вместо того чтобы уступить в пятой встрече подряд.

Футболисты «Ахмата» в матче с ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сейчас у «Ахмата» 23 очка. И три очка до 12-го места. Календарь — не убийственно сложный. Очень многое решится уже 25 апреля в игре с «Сочи». В случае победы они оставляют соперника внизу, а сами значительно повышают шансы выбраться из зоны вылета. А вот в случае поражения… Но этот вариант рассматривать пока не будем. Дальше домашний матч с ослабевшим «Пари НН», два выезда — в Краснодар и Самару, домашняя встреча с «Зенитом» и в последнем туре — гостевой «Факел». Цепляться можно в каждой игре. Вопрос, сможет ли Адиев правильно настроить психологию футболистов и убедить их, что ещё ничего не потеряно.

У «Сочи» ни одного поражения весной. И как жаль, что так много очков они упустили осенью. При Морено вообще удивительная ситуация: четыре матча из шести под руководством испанца закончились со счётом 2:2. Помимо этого, одно очко с «Балтикой» и победа над «Спартаком». Конечно, приход Роберта в клуб — очень смелый эксперимент. Он не ставит «автобус» в надежде на один случайный гол, старается в каждом матче действовать первым номером — это неочевидно и неожиданно. Но всё это пока не позволяет сочинцам подняться хотя бы на 15-е место.

Роберт Морено в «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

При этом календарь у команды позволяет сохранить место в РПЛ, но почти всё решится с «Ахматом» — в случае победы отрыв сократится до одного очка. А это уже совсем другое. Дальше — «Факел», который пока валится после переподписания контракта с Ташуевым. Не особо мотивированные «Пари НН» и «Рубин». Да, ещё «Динамо» и «Краснодар» — но к моменту встречи и с ними всё может быть ясно.

Однако если сочинцы хотя бы доберутся до стыковых матчей, это уже будет огромным успехом. Ведь совсем не хочется, чтобы такой тренер, как Морено, уже летом покинул РПЛ.

Кто сейчас в стыках?

Перед зимней паузой «Урал» был на грани — 12-е место и два очка преимущества над зоной стыков. Но неудачный старт весенней части свалил команду в эту неприятную зону. Три поражения, две ничьих и только одна победа — совсем не то, чего ожидали в клубе. Поэтому сейчас — 24 очка, 14-я строчка и два очка до спасительного места, которое сейчас занимает «Оренбург». Но ощущение, что идеальным сценарием для «Урала» будет просто не упасть в зону вылета. И остаться в стыках — точно не худший вариант.

Календарь у екатеринбуржцев в принципе рабочий и позволяет задержаться на нынешнем месте: дома — «Ростов», «Балтика», «Оренбург». То есть с двумя конкурентами играть на своём поле. В гостях — «Рубин», «Факел» и на финише ЦСКА. Наверняка напряжение будет до последнего тура. Ведь в Первой лиге команда не была 11 лет.

Виктор Гончаренко и футболисты «Урала» Фото: ФК «Урал»

На одно очко ниже «Урала» — «Балтика». Аутсайдер, который смог вырваться из зоны вылета, где находился много туров. Но там простой сценарий: калининградцы и до этого не играли как аутсайдеры, однако сейчас их стилистика стала приносить очки. Весной — три победы. Столько же, сколько за всю осень.

А вот календарь у балтийцев наиболее сложный — их ждут либо топы, либо мотивированные конкуренты. Выезды в Краснодар, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. И домашние встречи с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом». Ни в одной из этих игр команда Сергея Игнашевича не будет фаворитом. Но, может, в этом и нет ничего плохого.

Кто рядом?

У «Оренбурга» и «Факела» всего на два очка больше, чем у «Урала». Поэтому им точно рано расслабляться. Как и «Пари НН». «Оренбург» — одна из тех команд, которые достаточно времени провели в нижней части таблицы. Поэтому выбраться в «чистую зону» для них привилегия. Они не так давно вылетели из Кубка, так что им в этом плане проще.

Но и каледарь непростой — три матча с московскими клубами: «Динамо», «Локомотивом» и «Спартаком». Плюс «Ростов», «Крылья» и «Урал».

Сергей Ташуев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А что происходит с «Факелом» — загадка. Стоило клубу продлить контракт с Сергеем Ташуевым, как команда проиграла трижды подряд. В том числе на своём поле «Ростову». Словно две победы над «Спартаком» стали квинтэссенцией сезона. И дальше на поле можно не выходить. Хотя ловить такие настроения слишком рано. Дома их ждут матчи с «Крыльями», «Зенитом» и «Уралом». В двух встречах точно есть неплохие шансы набрать очки. И этим важно воспользоваться.