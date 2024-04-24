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Бубнов: можно сказать, что с «Ростовом» «Спартак» сыграл лучший матч в сезоне

Бубнов: можно сказать, что с «Ростовом» «Спартак» сыграл лучший матч в сезоне
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 24-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» принял московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с крупным счётом 5:1. За «Спартак» забили Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дважды), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда. В составе «Ростова» отличился Егор Голенков.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

«Можно сказать, что «Спартак» сыграл лучшую игру в сезоне, однако команда Карпина не заслужила такого крупного поражения. Она играла ненамного хуже, особенно в первом тайме, когда команды обменялись голами. Но после перерыва Песьяков «привёз» очередной гол в свои ворота. Он делал это уже неоднократно в предыдущих матчах. Это добавило «Спартаку» уверенности», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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