Бубнов: можно сказать, что с «Ростовом» «Спартак» сыграл лучший матч в сезоне

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 24-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» принял московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с крупным счётом 5:1. За «Спартак» забили Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дважды), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда. В составе «Ростова» отличился Егор Голенков.

«Можно сказать, что «Спартак» сыграл лучшую игру в сезоне, однако команда Карпина не заслужила такого крупного поражения. Она играла ненамного хуже, особенно в первом тайме, когда команды обменялись голами. Но после перерыва Песьяков «привёз» очередной гол в свои ворота. Он делал это уже неоднократно в предыдущих матчах. Это добавило «Спартаку» уверенности», — приводит слова Бубнова Sportbox.