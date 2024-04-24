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Андрей Мостовой назвал одноклубников, чьё мнение для него особенно ценно

Андрей Мостовой назвал одноклубников, чьё мнение для него особенно ценно
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, мнение кого из команды для него особенно ценно.

«Миша Кержаков. Огромное уважение к нему и как к личности, и как к спортсмену. Душа команды, очень большой человек для «Зенита» в раздевалке.

Если говорить об иностранцах, то это Барриос. С ним иногда проводим время вместе вне футбола. Кучо — ​лучший иностранец в моей карьере. Уверен, что, когда я познакомлюсь с кем-то ещё, он всё равно останется номером один. Полная самоотдача на поле, весёлый в жизни, всегда за команду. Лидер с капитанским характером — ​всегда поможет. Ну и он один из лучших легионеров в истории «Зенита» — ​это точно.

Кержаков и Барриос — ​два человека, которых я выделю и по человеческим качествам, и по футбольным. Если им что-то будет нужно от меня, я сделаю всё», — приводит слова Мостового официальный сайт санкт-петербургского клуба.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 24 матча. Сегодня, 24 апреля, в игре 21-го тура чемпионата России «Зенит» примет казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.

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