«Все бились, мы были командой». Игрок «Зенита» Мостовой — о матче с «Краснодаром»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». «Зенит» одержал волевую победу на выезде со счётом 2:1. В составе «Краснодара» отличился Лукас Оласа. За «Зенит» голами отметились Матео Кассьерра и Артур.

«Мне очень понравилось, что все бились, — ​мы были командой. Особенно это чувствовалось, когда забили второй гол и поняли: теперь всем вместе нужно потерпеть. Переломить ход игры очень помог первый мяч, который Кассьерра сотворил за счёт своих индивидуальных качеств. Попасть, как он, с разворота — ​очень тяжело. В этот момент мы почувствовали, что можем и должны переломить и выиграть», — приводит слова Мостового официальный сайт санкт-петербургского клуба.