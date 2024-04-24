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«Все бились, мы были командой». Игрок «Зенита» Мостовой — о матче с «Краснодаром»

«Все бились, мы были командой». Игрок «Зенита» Мостовой — о матче с «Краснодаром»
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». «Зенит» одержал волевую победу на выезде со счётом 2:1. В составе «Краснодара» отличился Лукас Оласа. За «Зенит» голами отметились Матео Кассьерра и Артур.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

«Мне очень понравилось, что все бились, — ​мы были командой. Особенно это чувствовалось, когда забили второй гол и поняли: теперь всем вместе нужно потерпеть. Переломить ход игры очень помог первый мяч, который Кассьерра сотворил за счёт своих индивидуальных качеств. Попасть, как он, с разворота — ​очень тяжело. В этот момент мы почувствовали, что можем и должны переломить и выиграть», — приводит слова Мостового официальный сайт санкт-петербургского клуба.

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