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Защитники ЦСКА Роша и Дивеев примут участие в заседании КДК РФС по видеосвязи

Защитники ЦСКА Роша и Дивеев примут участие в заседании КДК РФС по видеосвязи
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Защитники ПФК ЦСКА Виллиан Роша и Игорь Дивеев примут участие в заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по видеосвязи, сообщает корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик. Игроки были приглашены на заседание КДК после матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Ранее председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщал, что на заседании будут рассмотрены серьёзные нарушения правил Роши и Дивеева.

Игра между ЦСКА и «Ахматом» состоялась в минувшую субботу, 20 апреля. Грозненцы одержали победу со счётом 2:1 благодаря голам Бернарда Бериши и Мохамеда Конате. Дивеев и Роша были удалены по ходу этой игры.

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