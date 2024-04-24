Канчельскис рассказал о диалоге с АПЛ по поводу включения в Зал славы

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Саутгемптона» и «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис рассказал, что с ним связывались представители английской Премьер-лиги и вели диалог по поводу его включения в Зал славы.

«В нынешней ситуации меня вряд ли добавят в Зал славы АПЛ. Но разговоры были, велись давно. Представители английской Премьер-лиги связывались со мной, мы общаемся и сейчас, с этим нет проблем. Посмотрим, получится ли попасть в Зал славы АПЛ, я своё дело сделал, представлял нашу страну в английском чемпионате, но теперь от меня ничего не зависит», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.

Напомним, первым игроком, пополнившим Зал славы английской Премьер-лиги в 2024 году, стал экс-защитник «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул. Всего в Зале славы находятся 22 игрока и два тренера. Среди наиболее известных футболистов в нём значатся Алан Ширер, Стивен Джеррард, Джон Терри, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Тьерри Анри, Уэйн Руни, Петр Чех, Рио Фердинанд и Эшли Коул. Стоит отметить, что членство в Зале славы АПЛ считается самой высокой индивидуальной наградой, присуждаемой бывшим игрокам чемпионата Англии.