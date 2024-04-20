Канчельскис: интересно посмотреть, в каком эмоциональном состоянии находится «Спартак»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался об игровой форме московского «Спартака» в преддверии матча 25-го тура чемпионата России с «Ростовом», который состоится завтра, 21 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

«Спартак» не проиграл «Зениту» и сыграл «на ноль», поэтому журналисты считают, что команда находится в отличной форме. Ура-ура, молодцы! Если они в отличной форме, то посмотрим, как они сыграют с «Ростовом». Будет интересно посмотреть, как будет играть «Спартак» после матча с «Зенитом» и увольнения Абаскаля, а также в каком эмоциональном состоянии находится команда», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.