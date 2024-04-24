Габулов оценил перспективы Торопа как преемника Акинфеева в ЦСКА

Бывший вратарь московского ПФК ЦСКА, «Динамо», махачкалинского «Анжи» и сборной России Владимир Габулов ответил на вопрос, считает ли Владислава Торопа достойным преемником Игоря Акинфеева в армейской команде. Также Габулов отметил прогресс и появление уверенности в игре Торопа, но подчеркнул, что Владиславу не хватает опыта.

«Время покажет. Стоит отметить, что Тороп прогрессирует и становится увереннее. Ему не хватает опыта, но это вполне нормально, потому что должного объёма игровой практики у него не было. Он будет прибавлять, набираться опыта и становиться ещё более конкретным вратарём. У него все качества для этого есть», — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.