Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габулов оценил перспективы Торопа как преемника Акинфеева в ЦСКА

Габулов оценил перспективы Торопа как преемника Акинфеева в ЦСКА
Комментарии

Бывший вратарь московского ПФК ЦСКА, «Динамо», махачкалинского «Анжи» и сборной России Владимир Габулов ответил на вопрос, считает ли Владислава Торопа достойным преемником Игоря Акинфеева в армейской команде. Также Габулов отметил прогресс и появление уверенности в игре Торопа, но подчеркнул, что Владиславу не хватает опыта.

«Время покажет. Стоит отметить, что Тороп прогрессирует и становится увереннее. Ему не хватает опыта, но это вполне нормально, потому что должного объёма игровой практики у него не было. Он будет прибавлять, набираться опыта и становиться ещё более конкретным вратарём. У него все качества для этого есть», — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Главная проблема ЦСКА — в тренере». Честный разговор с Габуловым не только о вратарском
Эксклюзив
«Главная проблема ЦСКА — в тренере». Честный разговор с Габуловым не только о вратарском
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android