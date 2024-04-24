Агент нападающего «Ароки» Кристо: «Локомотив» не ведёт переговоры о переходе игрока

Агент Альваро Намазо, представляющий интересы нападающего португальской «Ароки» Кристо Гонсалеса, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны московского «Локомотива».

«Реальность такова, что московский «Локомотив» не ведёт переговоры о подписании контракта с игроком «Ароки» Кристо Гонсалесом. Это футболист, который проводит отличный сезон, и к нему проявляют интерес многие клубы, не только «Локомотив», — сказал Намазо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Локомотив» ведёт переговоры по поводу перехода Кристо Гонсалеса. Отмечалось, что трансфер испанского нападающего может состояться уже этим летом.

«Чемпионат» сообщал, что в клубе ищут замену форварду Артёму Дзюбе.