Швейцарский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич высказался о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе, с которым он вместе играл в «Базеле».

«Чем запомнился Салах? Я эту скорость, как у Салаха, в следующий раз видел только в России у Самошникова. Он был таким быстрым, что мог спокойно убежать от защитников и выйти один на один с вратарём. Мо тогда был очень молод, и я даже подумать не мог, что он сделает такую большую карьеру», — приводит слова Йевтича Metaratings.

Дарко 31 год, за «Рубин» он выступает с 2020-го. В 2022 году получил травму крестообразной связки и не играл год и девять месяцев — вернулся на поле только 8 апреля 2024 года в матче с «Оренбургом» (0:3). Ранее в своей карьере Йевтич играл за польский «Лех». Действующий контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость швейцарского хавбека в € 700 тыс. Футболист также имеет сербское гражданство.