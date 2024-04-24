КДК РФС дисквалифицировал Рошу на два матча РПЛ, Дивеева — на один

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение по защитникам ЦСКА Виллиану Роше и Игорю Дивееву, которые были удалены в матче 24-го тура чемпионата России с «Ахматом». (1:2).

«Мы исследовали видеоматериалы, нарушения со стороны Роши и Дивеева. Нарушение Роши не носит умышленный характер, но виной признаётся также и неосторожность. Нарушение было совершено с применением чрезмерной силы и могло повлечь травму. Роша и Дивеев ещё раз извинились перед футболистами, на которых они нарушили правило. Дивеев не видел игрока, на котором нарушил правило, и первый сыграл в мяч.

Роша дисквалифицирован на два матча РПЛ. КДК не применяет дополнительных санкций к Дивееву, кроме автоматической дисквалификации», — передаёт слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.