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КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за два удаления в игре с «Ахматом»

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за два удаления в игре с «Ахматом»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за два удаления в игре с «Ахматом» (1:2). На заседание были приглашены два защитника армейцев, получившие красные карточки - Игорь Дивеев и Виллиан Роша. Однако футболисты не явились на заседание очно и присутствовали на нём в видеоформате.

«ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков — два удаления», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Игра между ЦСКА и «Ахматом» состоялась в минувшую субботу, 20 апреля. Грозненцы одержали победу со счётом 2:1 благодаря голам Бернарда Бериши и Мохамеда Конате. Дивеев и Роша были удалены по ходу этой игры.

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