Агент игрока «Порту Б» Вендела заявил, что ЦСКА не делал новых предложений по трансферу

Андре Кьюри, агент игрока «Порту Б» Вендела, заявил, что московский ЦСКА не делал новых предложений по трансферу его клиента.
«ЦСКА не отправлял новых официальных предложений клубу по возможному трансферу Вендела», — сказал Кьюри в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Венделу 23 года, за вторую команду Порту бразильский нападающий играет с лета 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл 27 матчей с учётом всех турниров, забил 15 голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 1 млн. ЦСКА по состоянию на сегодняшний день располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков.