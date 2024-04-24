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Агент игрока «Порту Б» Вендела заявил, что ЦСКА не делал новых предложений по трансферу

Агент игрока «Порту Б» Вендела заявил, что ЦСКА не делал новых предложений по трансферу
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Андре Кьюри, агент игрока «Порту Б» Вендела, заявил, что московский ЦСКА не делал новых предложений по трансферу его клиента.

«ЦСКА не отправлял новых официальных предложений клубу по возможному трансферу Вендела», — сказал Кьюри в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Венделу 23 года, за вторую команду Порту бразильский нападающий играет с лета 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл 27 матчей с учётом всех турниров, забил 15 голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 1 млн. ЦСКА по состоянию на сегодняшний день располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков.

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