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Габулов: у «Динамо» есть всё, чтобы составить конкуренцию «Зениту», но весной сдуваются

Габулов: у «Динамо» есть всё, чтобы составить конкуренцию «Зениту», но весной сдуваются
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Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов высказался о турнирных амбициях бело-голубых в борьбе за золотые медали.

«Вы правильно сказали, что у «Динамо» есть всё, чтобы составить конкуренцию «Зениту». Команда показывала неплохой футбол и в осенней части чемпионата, но в определённый момент опять начала сыпаться. Когда это происходит из года в год, то это системный просчёт. Каждый раз одно и то же, но с разными тренерами. Есть все условия, чтобы навязать борьбу за чемпионство, но весной всегда сдуваются и не достигают результата.

Это началось ещё со Шварца. Может быть, причина в руководстве клуба. Не знаю, как там выстроена вертикаль и кто за что отвечает. Как я понимаю из прессы, за спортивную часть отвечает Бувач. При этом уже продолжительное время неплохо происходит формирование команды, но глобального результата — нет.

Финал Кубка России проигран, а третье место воспринимается как успех. При этом претендовали на чемпионство, но свалились на третье место. Кстати, в «Динамо» стабильность есть. Люди руководят клубом уже пять лет — за такой срок нужно всё выстроить и дать результат при должном финансировании. Но здесь этого не происходит. Может, причина в этом. Посмотрим, как проведут оставшиеся матчи в РПЛ. Однако сложно рассчитывать на чемпионство. Могут ещё за Кубок России побороться», — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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