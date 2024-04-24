Булыкин: Дзюба и в 40 лет будет замыкать прострелы головой, принося пользу команде

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе. По мнению ветерана российского футбола, возраст не влияет на сильные качества Дзюбы — он и в 40 лет сможет замыкать головой передачи партнёров, тем самым принося пользу команде. Булыкин считает, что говорить о футбольной старости Дзюбы неправильно.

«Говорить, что Артём постарел, неправильно. Да, обсуждают, как он сдал в скорости. Послушайте, Дзюба никогда и не был бегунком, даже в молодости. Но он прекрасно справляется со своими задачами. Он и в 40 лет спокойно будет замыкать прострелы головой, приносить пользу и бороться в штрафной.

Умения развернуть защитника, выиграть единоборство и затолкать мяч в ворота у него никуда не делись. Эти сильные качества не пропадут даже с возрастом», — приводит слова Дмитрия Булыкина RT.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Дзюба покинет «Локомотив» по итогам сезона-2023/2024.