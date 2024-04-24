Гришин: может быть, у ЦСКА есть на примете игрок сильнее Роши, но Виллиан сейчас лидер

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о центральном защитнике армейцев Виллиане Роше.

«Продлевать ли всеми силами Рошу, решать только клубу. Но со стороны могу сказать, что он играет хорошо. Виллиан — основополагающий защитник ЦСКА. Если он останется, никто точно не будет против.

Мы не знаем, но, может быть, у ЦСКА есть на примете игрок сильнее Роши. Я работаю в клубе, но могу сказать только как зритель: Виллиан — хороший игрок, который является лидером», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

За армейцев 29-летний Виллиан выступает с сентября 2022 года. Всего за московский клуб футболист провёл 61 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Роши в € 7 млн.