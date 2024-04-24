Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габулов считает, что масштаб личности Федотова не соответствует амбициям ЦСКА

Габулов считает, что масштаб личности Федотова не соответствует амбициям ЦСКА
Комментарии

Бывший голкипер московского ПФК ЦСКА Владимир Габулов считает, что главная проблема армейской команды в тренере, который не соответствует амбициям топ-клуба Российской Премьер-Лиги.

— В чём главная проблема ПФК ЦСКА?
— Я считаю, что в тренере. Понятно, что было второе место и Кубок России. Но системно, по масштабу личности и по амбициозности Федотов не совсем подходит в такой великий клуб, как ЦСКА.

Да, Федотов очень грамотный специалист и глубоко разбирается в футболе, но масштаба и смелости в каких-то моментах не хватает. Иногда получается, что команда недобирает очки, потому что не хватает определённых решений, — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Главная проблема ЦСКА — в тренере». Честный разговор с Габуловым не только о вратарском
Эксклюзив
«Главная проблема ЦСКА — в тренере». Честный разговор с Габуловым не только о вратарском
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android