Габулов считает, что масштаб личности Федотова не соответствует амбициям ЦСКА

Бывший голкипер московского ПФК ЦСКА Владимир Габулов считает, что главная проблема армейской команды в тренере, который не соответствует амбициям топ-клуба Российской Премьер-Лиги.

— В чём главная проблема ПФК ЦСКА?

— Я считаю, что в тренере. Понятно, что было второе место и Кубок России. Но системно, по масштабу личности и по амбициозности Федотов не совсем подходит в такой великий клуб, как ЦСКА.

Да, Федотов очень грамотный специалист и глубоко разбирается в футболе, но масштаба и смелости в каких-то моментах не хватает. Иногда получается, что команда недобирает очки, потому что не хватает определённых решений, — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.