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Корнеев: не вижу у «Краснодара» цели быть чемпионом

Корнеев: не вижу у «Краснодара» цели быть чемпионом
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Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев считает, что перед «Краснодаром» не стоит цель стать чемпионом Российской Премьер-Лиги. По его мнению, руководство ставит перед «быками» цель показывать хороший футбол. Также Корнеев высказался о предстоящем матче «Краснодара» с «Балтикой» в перенесённом 21-м туре РПЛ. Игра состоится сегодня, 24 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

«Вряд ли мотивация одинаковая у команд. «Балтике» надо выиграть, чтобы выжить. «Балтика» после предсезонки медленно входила в чемпионат, но потом вдруг разыгралась. Эта команда создаёт очень много моментов. Будет интересный матч. В плане ментальности я не вижу, что «Краснодар» ставит цель быть чемпионом. Руководство даёт понять, что это не приоритет. Приоритет — это хороший футбол, — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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