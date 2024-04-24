Ещенко: за третье место в этом сезоне «Спартаку» можно будет поаплодировать

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко выразил надежду, что красно-белые сумеют занять третье место по итогам сезона Российской Премьер-Лиги.

«Если «Спартак» сумеет занять третье-четвёртое место со всеми передрягами, то это будет положительный результат. Несмотря на все разные минусы и интриги, которые были в течение года, такой результат можно будет считать удачным. За третье место можно им будет аплодировать», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Напомним, 14 апреля «Спартак» объявил об уходе главного тренера Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Слишкович. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с ЦСКА. Игра состоится 25 апреля и начнётся в 20:30 по московскому времени.