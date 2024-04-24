Денис Мацуев: невозможно простить «Спартаку» неудачи весной за победу в дерби с ЦСКА

Российский пианист и общественный деятель Денис Мацуев поделился ожиданиями от предстоящего матча перенесённого 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится завтра, 25 апреля.

— За победу в дерби можно будет простить «Спартаку» все неудачи весной?

— Как можно простить, если сезон провален? Это невозможно! «Спартак» откровенно провалил сезон. Даже если «Спартак» забьёт 10 мячей! Понятно, что победа над ЦСКА всегда принципиальна, но давайте смотреть правде в глаза: этот сезон потерян и провален.

От руководства «Спартака» нужен новый стратегический план — что клуб будет делать дальше, какое будет развитие, какие перспективы, кто будет главным тренером. Это сейчас главное. Понятно, что сезон сейчас доигрывается. Никакого значения не имеет, на каком месте ты оказываешься — кроме первого. «Спартак» всегда боролся только за первое место. Сейчас нет разницы, на каком ты месте — четвёртом или пятом — еврокубков всё равно нет», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.