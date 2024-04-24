«Зенит» может подписать полузащитника «Бенфики» Оркуна Кёкчю

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Бенфики» Оркуна Кёкчю. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Бруно Андраде.

Оркуну Кёкчю 23 года. Он является футболистом сборной Турции. За португальскую команду полузащитник выступает с июля 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с лиссабонской командой рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального хавбека в € 30 млн.

В нынешнем сезоне Кёкчю принял участие в 39 матчах во всех официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счёт пять голов и 10 результативных передач.

Напомним, сегодня, 24 апреля, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 20:30 по московскому времени.