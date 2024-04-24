В «Пари НН» прокомментировали поражение в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение от московского «Локомотива» (2:3) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Действительно, матч с «Локомотивом» сложился неудачно для «Пари НН». Мы не складываем руки и не опускаем голову — идём дальше. Впереди ещё пять туров. Мы должны показывать себя и биться. Настрой только на рост», — сказала Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

24 апреля завершился перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.