В «Пари НН» прокомментировали поражение в матче с «Локомотивом»
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение от московского «Локомотива» (2:3) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 Калинский – 35' 2:0 Калинский – 58' 2:1 Сулейманов – 76' 2:2 Миранчук – 90+2' 2:3 Сильянов – 90+6'
«Действительно, матч с «Локомотивом» сложился неудачно для «Пари НН». Мы не складываем руки и не опускаем голову — идём дальше. Впереди ещё пять туров. Мы должны показывать себя и биться. Настрой только на рост», — сказала Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
24 апреля завершился перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.
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