«Зенит» — «Рубин»: после первого тайма счёт в матче не открыт
Поделиться
В эти минуты в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. После первого тайма счёт в матче не открыт — 0:0.
МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
0 : 0
Рубин
Казань
В текущем сезоне чемпионата России команды встречались в 8-м туре. «Зенит» разгромил «Рубин» в Казани со счётом 3:0.
Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. Казанский «Рубин» располагается на девятой строчке, заработав 33 очка.
Комментарии
- 24 апреля 2024
-
21:33
-
21:25
-
21:20
-
21:19
-
21:10
-
21:07
-
21:06
-
21:04
-
21:00
-
20:50
-
20:49
-
20:49
-
20:42
-
20:32
-
20:16
-
20:16
-
20:11
-
19:59
-
19:59
-
19:53
-
19:50
-
19:41
-
19:38
-
19:36
-
19:35
-
19:31
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:09
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:46
-
18:40