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Игрок «Локо» Ньямси рассказал, как чувствует себя после повреждения

Игрок «Локо» Ньямси рассказал, как чувствует себя после повреждения
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Защитник столичного «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал о своём состоянии после травмы.

«Рад снова вернуться в строй после травмы. Под конец матча было непросто, чувствовалась усталость. Но это нормальное явление при таком раскладе. Рад, что первая игра после повреждения завершилась победой. Это, безусловно, вдохновляет и воодушевляет двигаться дальше вперёд не только меня, но и команду.

Что касается Сильянова — рад, что он сегодня забил. С кем играть — здесь абсолютно неважно. Как тренер скажет, так и играем. Все делаем свою работу. Главное, чтобы при этом двигались в одном направлении и думали об одних и тех же задачах», — передает слова Жерзино Ньямси корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

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