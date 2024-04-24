Игрок «Локо» Ньямси рассказал, как чувствует себя после повреждения

Защитник столичного «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал о своём состоянии после травмы.

«Рад снова вернуться в строй после травмы. Под конец матча было непросто, чувствовалась усталость. Но это нормальное явление при таком раскладе. Рад, что первая игра после повреждения завершилась победой. Это, безусловно, вдохновляет и воодушевляет двигаться дальше вперёд не только меня, но и команду.

Что касается Сильянова — рад, что он сегодня забил. С кем играть — здесь абсолютно неважно. Как тренер скажет, так и играем. Все делаем свою работу. Главное, чтобы при этом двигались в одном направлении и думали об одних и тех же задачах», — передает слова Жерзино Ньямси корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.