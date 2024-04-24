Защитник «Локо» Ньямси рассказал, за счёт чего команда перевернула игру с «Пари НН»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси прокомментировал камбэк железнодорожников в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН» со счётом 3:2. До 75-й минуты «Локомотив» проигрывал со счётом 0:2, однако смог в оставшееся время забить три мяча и одержать победу.

«Перевернуть игру в конце матча удалось за счёт того, что команда смогла показать дух и боевитость. Ещё в перерыве чувствовалось, что ребята заряжены и что мы можем отыграться. Это и произошло, из-за чего я очень счастлив», — передает слова Ньямси корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.