Игрок «Локо» Сулейманов — о матче с «Пари НН»: доминировали всю игру

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал победу над «Пари НН» (3:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Доминировали всю игру. Наши ребята молодцы. К сожалению, пропустили два — было очень сложно. «Пари НН» сел очень низко. Галактионов сделал правильные замены. И мы реабилитировались», — передает слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Завершился перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» и закончилась победой гостей со счётом 3:2. На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.